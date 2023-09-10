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22% водителей громко подпевают за рулем, а 23% музыку вообще не слушают

Радио по-прежнему главный источник музыки и новостей в авто, показал опрос на АЗС

Акустическое сопровождение не только развлекает водителя: 94% автомобилистов считают правильное звуковое сопровождение важной частью безопасного вождения, показал опрос сети АЗС HEM (Германия) на тему аудиоразвлечений в автомобиле.

Из тех, кто слушает музыку, 50% любят собственные плейлисты, а 39% доверяют подборкам радиостанций «с идеальным сочетанием песен, новостей и развлечений».

23% музыку не слушают вовсе, предпочитая разговорный контент, особенно в дальних поездках. Самые популярные жанры в этом случае: новости и политика (39%), ток-шоу и юмор (28%).

Подпевают или слушают?

Каждый пятый (22%) признается, что громко подпевает за рулем. 19% готовы присоединиться любой момент, напевая или насвистывая, а 48% стесняются и подпевают внутри себя.

К наиболее популярным музыкальным жанрам относятся поп-музыка (60%) и лучшие хиты чартов (46%), старые песни (36%) и рок и металл (36%).

Музыка делает вождение безопаснее?

31% утверждают, что лучше концентрируются под акустическое сопровождение, а 66% говорят, что при работающем радио не оторваны от жизни и чувствуют себя защищеннее, так как в курсе происходящего.

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59% предпочитают во время вождения разумную громкость в среднем диапазоне, около 76% снижают громкость при парковке, полагая, что это меньше отвлекает их в тот момент, когда нужно особо сконцентрироваться.

12% признаются, что время от времени пользуются мобильным телефоном за рулем, хотя в курсе, что при этом подвергают опасности не только себя, но и окружающих.

В опросе участвовало 1029 человек старше 18 лет. Они отвечали на вопросы, что именно они слушают в машине и как различные аудиоформаты влияют на их поведение за рулем.

Источник, фото: presseportal.de

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За РулемАлексеева Елена
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