АЗС будут меньше любить клиентов
Из-за убытков российские АЗС сворачивают программы лояльности
На протяжении многих лет АЗС в конкурентной борьбе были вынуждены постоянно разрабатывать и предлагать своим клиентам различные программы лояльности. И надо сказать, им это удалось: немало автомобилистов ездят заправляться только на «свои» заправки.
Однако и для АЗС настали не лучшие времена: владельцы бизнеса начали говорить об убытках. И многие компании решили компенсировать это за счет отмены стимулирующих акций и скидок для постоянных клиентов.
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«Маржа заправок по бензину АИ-92 и АИ-95 на начало сентября в среднем составляла минус 3 руб./л, по дизелю – минус 2 руб./л. Торговля бензином находится в отрицательной зоне с середины июня, дизельного топлива – с середины августа», – поделился представитель «Петромаркета».
Вместе с тем, правительство заявило о том, что принимает меры для стабилизации ситуации с ценами на розничном рынке.
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Источник: Ведомости
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