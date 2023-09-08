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Покупатель сможет следить за сборкой заказанного авто через веб-камеру

На IAA в Мюнхене представили минивэн Dongfeng Forthing U-Tour V9

Китайский производитель Dongfeng представлен на IAA в Мюнхене своей «дочкой» Forthing и привез в Европу новый роскошный минивэн Forthing U-Tour V9. Кстати, это не только гибрид, автомобиль будет доступен также с обычным двигателем внутреннего сгорания, что для продвинутых «китайцев» становится редкостью.

Под капотом «обычного» авто находится 1,5-литровый турбомотор мощностью до 190 л.с. Минивэн может перевозить до семи пассажиров.

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Выход модели на рынок Европы запланирован на май следующего года.

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Но это не главная новость стенда китайского производителя на IAA. Dongfeng громко объявил об активизации сотрудничества с онлайн-площадкой продаж всевозможных товаров Alibaba. В недалеком будущем клиенты китайского бренда смогут не только настраивать (обновлять функции) и покупать автомобиль через Alibaba, но также следить за процессом его производства через веб-камеру.

То есть заказал автомобиль, оплатил его, садишься на диван и наблюдаешь за тем, как «рождается» именно твоя машина. Наверняка зрелище будет поинтереснее любого сериала.

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Источник: АutomobilWoche

Фото: carnewschina.com, Depositphotos

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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