Покупатель сможет следить за сборкой заказанного авто через веб-камеру

На IAA в Мюнхене представили минивэн Dongfeng Forthing U-Tour V9

Китайский производитель Dongfeng представлен на IAA в Мюнхене своей «дочкой» Forthing и привез в Европу новый роскошный минивэн Forthing U-Tour V9. Кстати, это не только гибрид, автомобиль будет доступен также с обычным двигателем внутреннего сгорания, что для продвинутых «китайцев» становится редкостью.

Под капотом «обычного» авто находится 1,5-литровый турбомотор мощностью до 190 л.с. Минивэн может перевозить до семи пассажиров.

Выход модели на рынок Европы запланирован на май следующего года.

Но это не главная новость стенда китайского производителя на IAA. Dongfeng громко объявил об активизации сотрудничества с онлайн-площадкой продаж всевозможных товаров Alibaba. В недалеком будущем клиенты китайского бренда смогут не только настраивать (обновлять функции) и покупать автомобиль через Alibaba, но также следить за процессом его производства через веб-камеру.

То есть заказал автомобиль, оплатил его, садишься на диван и наблюдаешь за тем, как «рождается» именно твоя машина. Наверняка зрелище будет поинтереснее любого сериала.

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Источник: АutomobilWoche

Фото: carnewschina.com, Depositphotos