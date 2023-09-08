В результате ДТП в Туве погибла семья из пяти человек

ДТП в Туве: пятеро погибли, уволены министр и глава «Авиалесоохраны»

В ночь на 8 сентября на 926-м км дороги Р-257 «Енисей» произошло смертельное ДТП – в результате столкновения двух автомобилей погибло пять человек. На событие быстро отреагировал глава региона Владислав Ховалыг, сообщивший, что одна из машин принадлежала «Авиалесоохране», которая подведомственна Минлесхозу. Губернатор уточнил, что водитель автомобиля был пьян.

«Предельный уровень превышен почти в пять раз. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем», — подчеркнул Ховалыг.

Смертельное ДТП в Туве в ночь с 7 на 8 сентября

Он сообщил, что министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и руководитель «Авиалесоохраны» Алаш Куулар уволены со своих постов ввиду неспособности обеспечить должную дисциплину и контроль.

В ДТП погибла семья из Дзун-Хемчика (запад Тувы) – от полученных травм скончались мать, отец, сын-студент, бабушка и тетя. Старший сын госпитализирован, а младший остался дома – таким образом, двое детей остались сиротами, написал губернатор.

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Источник: РБК

Фото: Khovalyg_live