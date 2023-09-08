#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

В результате ДТП в Туве погибла семья из пяти человек

ДТП в Туве: пятеро погибли, уволены министр и глава «Авиалесоохраны»

В ночь на 8 сентября на 926-м км дороги Р-257 «Енисей» произошло смертельное ДТП – в результате столкновения двух автомобилей погибло пять человек. На событие быстро отреагировал глава региона Владислав Ховалыг, сообщивший, что одна из машин принадлежала «Авиалесоохране», которая подведомственна Минлесхозу. Губернатор уточнил, что водитель автомобиля был пьян.

«Предельный уровень превышен почти в пять раз. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем», — подчеркнул Ховалыг.

Смертельное ДТП в Туве в ночь с 7 на 8 сентября
Смертельное ДТП в Туве в ночь с 7 на 8 сентября

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Снова штраф за среднюю скорость: 3 нерешенных проблемы

Он сообщил, что министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и руководитель «Авиалесоохраны» Алаш Куулар уволены со своих постов ввиду неспособности обеспечить должную дисциплину и контроль.

В ДТП погибла семья из Дзун-Хемчика (запад Тувы) – от полученных травм скончались мать, отец, сын-студент, бабушка и тетя. Старший сын госпитализирован, а младший остался дома – таким образом, двое детей остались сиротами, написал губернатор.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РБК

Фото: Khovalyg_live

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 356
Поделиться:
Оцените материал:
0