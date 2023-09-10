Россияне считают систему контроля слепых зон самой нужной в автомобиле

По результатам опроса «Автотеки» было выяснено, что 39% автовладельцев используют системы безопасности своих машин ежедневно. Интересно отметить, что среди мужчин-водителей процент тех, кто пользуется системами безопасности каждый день, составляет 44%, в то время как у женщин этот показатель немного ниже и составляет 33%.

Названа самая полезная система безопасности в автомобиле

Опрос также показал, что 48% респондентов уже сталкивались с ситуациями, когда электронные системы безопасности помогли им избежать аварийных ситуаций на дороге.

Когда россиянам было предложено оценить важность различных систем безопасности в автомобиле, 40% назвали систему контроля слепых зон самой необходимой. На втором месте оказалась система автономного экстренного торможения, выбранная 33% респондентов. Антипробуксовочная система заняла третье место с результатом в 29%. Также российские водители признали важными систему распределения тормозных усилий (28%) и систему электронного контроля устойчивости (ESG) (18%).

Не нужными оказались система предупреждения о безопасном выходе из автомобиля (23%). Автопарковщик и систему «старт-стоп» считают излишними соответственно 21% и 19% респондентов. Система контроля полосы движения замыкает этот список с результатом 15%.

Интересно отметить, что некоторые российские водители предпочитают отключать некоторые системы безопасности.

Источник: Известия

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