#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Dodge Durango Hellcat«Адский кот»: представлен 710-сильный Dodge Durango 2024
Dodge представил заряженные версии Durango,...
Project ICEBreakerПредставлен передовой водородный грузовик
Project ICEBreaker – водородный грузовик,...
Не корч, а спорткар! Умелец довел до ума «горбатый» ЗапорожецНе корч, а спорткар! Умелец довел до ума «горбатый» Запорожец
Автомастер построил на базе ЗАЗ-965 стильную...

В Россию приехал новый рамный внедорожник с хорошим оснащением

В России стартовали продажи нового рамного внедорожника BAIC BJ60

Одной из ключевых особенностей BJ60 является его независимая передняя и задняя подвески. А благодаря подключаемому полному приводу с демультипликатором и трем блокировкам (передний, задний и межосевой дифференциалы), этот внедорожник готов преодолеть любые преграды на своем пути.

BAIC BJ60
BAIC BJ60

BJ60 также имеет гибридную систему, основанную на 2-литровом бензиновом турбомоторе и 48-вольтовом стартер-генераторе. Вместе они выдают внушительные 266 л. с. и 406 Н·м крутящего момента.

АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Внедорожники BAIC BJ40 российской сборки доехали до покупателей

Габаритные размеры BJ60 составляют 5040 x 1955 x 1925 мм, а колесная база равна 2820 мм. Внешне внедорожник похож на Jeep из-за хромированных элементов решетки.

Салон BJ60 оборудован трехспицевым рулем, цифровой панелью приборов, а также сиденьями с подогревом, вентиляцией, электроприводом и массажем.

Интерьер BAIC BJ60
Интерьер BAIC BJ60

За этот внедорожник 2023 года выпуска без пробега просят 6 100 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Baic

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Поделиться:
Оцените материал:
0