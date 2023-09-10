В Россию приехал новый рамный внедорожник с хорошим оснащением

В России стартовали продажи нового рамного внедорожника BAIC BJ60

Одной из ключевых особенностей BJ60 является его независимая передняя и задняя подвески. А благодаря подключаемому полному приводу с демультипликатором и трем блокировкам (передний, задний и межосевой дифференциалы), этот внедорожник готов преодолеть любые преграды на своем пути.

BAIC BJ60

BJ60 также имеет гибридную систему, основанную на 2-литровом бензиновом турбомоторе и 48-вольтовом стартер-генераторе. Вместе они выдают внушительные 266 л. с. и 406 Н·м крутящего момента.

Габаритные размеры BJ60 составляют 5040 x 1955 x 1925 мм, а колесная база равна 2820 мм. Внешне внедорожник похож на Jeep из-за хромированных элементов решетки.

Салон BJ60 оборудован трехспицевым рулем, цифровой панелью приборов, а также сиденьями с подогревом, вентиляцией, электроприводом и массажем.

Интерьер BAIC BJ60

За этот внедорожник 2023 года выпуска без пробега просят 6 100 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Baic