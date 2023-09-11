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Не хотите быстрой смерти батареи? Не делайте так!

Эксперты «За рулем» назвали легкий способ продлить ресурс аккумулятора

Зима близко, и скоро кому-то из нас неминуемо придется «прикуривать» от другой машины в попытках оживить замерзший аккумулятор. Допустим, вы все сделали правильно и завелись. С АКБ теперь все будет в порядке? Совсем не обязательно!

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин останавливаются на этом в своей статье о продлении срока службы АКБ. Они напоминают, что после прикуривания АКБ «самозарядится» в ходе длительной поездки по шоссе, а вот в коротких поездках по зимнему городу – останется разряженной!

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«При низких температурах окружающей среды АКБ вообще не принимает заряд, а плотность электролита остается низкой – почти вода! Начинается промерзание, сопровождаемое деформацией пластин и корпуса – это путь на свалку», – уверены эксперты.

После разового «прикуривания» батарею при первой же возможности следует хорошо зарядить, пока не стало поздно – это значительно продлит ее ресурс. А если выяснится, что заряд она уже не принимает, – увы, придется купить новую…

Мы собрали все рецепты долголетия АКБ в одной статье!

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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