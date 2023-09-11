Не хотите быстрой смерти батареи? Не делайте так!
Зима близко, и скоро кому-то из нас неминуемо придется «прикуривать» от другой машины в попытках оживить замерзший аккумулятор. Допустим, вы все сделали правильно и завелись. С АКБ теперь все будет в порядке? Совсем не обязательно!
Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин останавливаются на этом в своей статье о продлении срока службы АКБ. Они напоминают, что после прикуривания АКБ «самозарядится» в ходе длительной поездки по шоссе, а вот в коротких поездках по зимнему городу – останется разряженной!
«При низких температурах окружающей среды АКБ вообще не принимает заряд, а плотность электролита остается низкой – почти вода! Начинается промерзание, сопровождаемое деформацией пластин и корпуса – это путь на свалку», – уверены эксперты.
После разового «прикуривания» батарею при первой же возможности следует хорошо зарядить, пока не стало поздно – это значительно продлит ее ресурс. А если выяснится, что заряд она уже не принимает, – увы, придется купить новую…
Мы собрали все рецепты долголетия АКБ в одной статье!
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Фото: Depositphotos
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