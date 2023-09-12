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Присматриваете Hyundai или Kia с пробегом? Названы их худшие моторы

Jalopnik: самые неудачные современные двигатели – у Hyundai и Kia

Североамериканский ресурс Jalopnik назвал двигатели семейства Theta II одними из наиболее неудачных в истории. Корреспондент издания предложил читателям назвать своих кандидатов на этот «титул», однако сам склонился именно к этим агрегатам, ставящимся на многие модели Hyundai и Kia.

Напомним, Theta II – это 2- и 2,4-литровые бензиновые моторы, с 2010 года применяющиеся на Hyundai Sonata, а у нас наиболее известные по Kia Sportage, Kia Optima, Kia Stinger и Genesis G70.

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Слабыми местами этих моторов считается неудачная конструкция маслонасоса и выходящий из строя катализатор. Двигатели были склонны к появлению задиров на стенках цилиндров при сравнительно небольших пробегах.

Помимо этого, производственный брак коленчатого вала и подшипников привел к нескольким крупномасштабным отзывам (первый – в 2015 году) в США и расходам производителя в размере почти 3 млрд долларов для устранения дефектов и выплат компенсаций владельцам.

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Источник: jalopnik.com

Фото: Unsplash

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За РулемИннокентий Кишкурно
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