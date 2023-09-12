Присматриваете Hyundai или Kia с пробегом? Названы их худшие моторы
Североамериканский ресурс Jalopnik назвал двигатели семейства Theta II одними из наиболее неудачных в истории. Корреспондент издания предложил читателям назвать своих кандидатов на этот «титул», однако сам склонился именно к этим агрегатам, ставящимся на многие модели Hyundai и Kia.
Напомним, Theta II – это 2- и 2,4-литровые бензиновые моторы, с 2010 года применяющиеся на Hyundai Sonata, а у нас наиболее известные по Kia Sportage, Kia Optima, Kia Stinger и Genesis G70.
Слабыми местами этих моторов считается неудачная конструкция маслонасоса и выходящий из строя катализатор. Двигатели были склонны к появлению задиров на стенках цилиндров при сравнительно небольших пробегах.
Помимо этого, производственный брак коленчатого вала и подшипников привел к нескольким крупномасштабным отзывам (первый – в 2015 году) в США и расходам производителя в размере почти 3 млрд долларов для устранения дефектов и выплат компенсаций владельцам.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: jalopnik.com
Фото: Unsplash
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен