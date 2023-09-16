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Можно ли загнать Lamborghini на бездорожье и сигануть с трамплина? Да! (видео)

Американский блогер прыгнул с трамплина на Lamborghini Huracan Sterrato

Возможно? вы об этом не знали, но у суперкара Lamborghini Huracan есть внедорожная версия. Она называется Huracan Sterrato и ориентирована на тех редких людей, кто находит стандартный Huracan недостаточно экстравагантным. Один из таких – ютубер из США Марк Макканн.

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Он уже посвятил Sterrato несколько выпусков на своем канале, но в свежем видео зашел дальше обычного. Он загнал машину на известную внедорожную трассу Cowm Quarry и устроил ей настоящую встряску. Понятное дело, в определенные моменты «ламба» осталась «ламбой» – колеи и перепады высот даются ей с большим трудом.

Но вот на относительно ровных раллийных гравийках машина раскрывается на все 100%. И да, в финале нас ждет вынесенное в заголовок – прыжок со специально подготовленного трамплина…

Гонки на выносливость – не пропустите финал

Сразу после прыжка маленькая дочь блогера кричит: «Папа, прыгни еще раз!», а тот отвечает: «Ни за что…». Прыжок и впрямь вышел довольно жестким – машина явно приземлилась на морду, и последствий этого нам стыдливо не показали, ограничившись лишь общим «я думаю, она выжила»… Но сам трюк получился на загляденье!

Источник: jalopnik.com

Фото: Скриншот видео Youtube

Видео: Mark McCann

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о Lamborghini Huracan (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Lamborghini Huracan  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

красивая

Недостатки:

медленная

Комментарий:

я пешком быстрее хожу))

-4