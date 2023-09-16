Можно ли загнать Lamborghini на бездорожье и сигануть с трамплина? Да! (видео)

Американский блогер прыгнул с трамплина на Lamborghini Huracan Sterrato

Возможно? вы об этом не знали, но у суперкара Lamborghini Huracan есть внедорожная версия. Она называется Huracan Sterrato и ориентирована на тех редких людей, кто находит стандартный Huracan недостаточно экстравагантным. Один из таких – ютубер из США Марк Макканн.

Он уже посвятил Sterrato несколько выпусков на своем канале, но в свежем видео зашел дальше обычного. Он загнал машину на известную внедорожную трассу Cowm Quarry и устроил ей настоящую встряску. Понятное дело, в определенные моменты «ламба» осталась «ламбой» – колеи и перепады высот даются ей с большим трудом.

Но вот на относительно ровных раллийных гравийках машина раскрывается на все 100%. И да, в финале нас ждет вынесенное в заголовок – прыжок со специально подготовленного трамплина…

Сразу после прыжка маленькая дочь блогера кричит: «Папа, прыгни еще раз!», а тот отвечает: «Ни за что…». Прыжок и впрямь вышел довольно жестким – машина явно приземлилась на морду, и последствий этого нам стыдливо не показали, ограничившись лишь общим «я думаю, она выжила»… Но сам трюк получился на загляденье!

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Источник: jalopnik.com

Фото: Скриншот видео Youtube

Видео: Mark McCann