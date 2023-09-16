На продажу выставили Мерседес Евгения Примакова

В Москве продают бронированный Mercedes-Benz S-Class из гаража ФСО

В столице на продажу выставили Mercedes-Benz W140 в топ-версии S600 с 6-литровым V12 на 394 л.с., работающим в паре с 4-ступенчатой АКП. Это не простой «шестисотый»: сообщается, что бронированный седан состоял в Гараже особого назначения ФСО и до 2009 года обслуживал президента торгово-промышленной палаты и бывшего председателя правительства Евгения Примакова.

Светлый интерьер отделан благородным деревом За все годы у седана был лишь один владелец

У темно-синей машины сохранена часть специфичного оборудования: синие спецсигналы, и антенны спецсвязи, хотя самой радиоаппаратуры уже нет. Седан имеет богатый четырехместный интерьер с отделкой деревом (характерно, что обивка сидений все же тканевая), на задних дверях темные занавески, которые прикрывают толстые пуленепробиваемые стекла.

Особый статус выдают спецсигналы и высокопрофильные покрышки

Через пару лет этой машине стукнет тридцатник, но, судя по описанию, с 1995 года у нее был лишь один владелец. Машина никогда не бывала в ДТП. Пробег составляет невеликие для такой техники 105 тысяч километров. Продавец хочет за этот S-класс 6 млн рублей.

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Источник, фото: Авито