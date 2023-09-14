Как работают автозаводы в РФ? Опубликованы данные с начала 2023 года

Производство легковых автомобилей в России сократилось на 21%

Российские автозаводы стали выпускать меньше автомобилей: с января по июль 2023 года они произвели 339,2 тысячи легковушек, грузовиков и автобусов, что на 12,6% меньше, чем годом ранее. Если смотреть только по легковым, то в этом году выпустили 236,3 тысяч машин, на 21% меньше, чем в прошлом.

У отечественных производителей наблюдается рост объемов выпуска: у АВТОВАЗа – в 2,2 раза, у УАЗа – на 75,3%, естественным образом прибавили новые «Москвич» и «Моторинвест».

А вот сборка иномарок в минусе на 69% – за отчетный период собрали всего 63,7 тысячи штук. Однако «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» увеличил прошлогодние показатели на 95%.

Но пока доля иномарок в общем объеме выпуска далека от докризисных показателей: в январе-июле 2023-го она составила 26,9%, тогда как еще год назад находилась на отметке 69,3%.

Производство автомобильной техники в РФ, январь-июль 2023 года

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Источник: Автостат Инфо

Фото: Haval, Автостат