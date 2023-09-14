Эстонии мало въезжающих: решается судьбы находящихся в стране российских машин

Власти Эстонии не исключают конфискации авто с российскими номерами

Пока большинство стран Евросоюза решает, как им поступать в соответствии с санкциями EC относительно ввозимых в страны товаров, в том числе автомобилей, Эстонию волнует другой вопрос: что делать с уже находящимся на территории страны транспортом. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс не исключает, что они могут быть конфискованы, но окончательное решение еще не принято.

«Сейчас автомобили с российскими номерными знаками могут выезжать из Эстонии, но завтра мы более подробно обсудим в правительстве, что делать с такими транспортными средствами. Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы страны, и должны быть впоследствии конфискованы», – сказала она.

Речь идет в первую очередь о личном легковом автотранспорту, так как въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами Эстония не запретила.

Точных данных о том, сколько всего машин, зарегистрированных в РФ, находится на территории Эстонии, у МВД нет.

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Источник: ERR

Фото: politsei.ee