Никаких гарантий на иномарки ушедших брендов в России больше нет: эксперт

Автоэксперт объяснил, почему не стоит переплачивать за обслуживание у «официалов»

Даже после ухода из России большинства европейских и американских брендов многие владельцы иномарок продолжают обслуживаться у официальных дилеров. Но сейчас это не имеет никакого смысла, уверен вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

Эксперт пояснил, что «официалы» никаких преимуществ перед СТО, занимающимися ремонтом автомобилей конкретных брендов, не имеют. А потому он советует не переплачивать за их услуги, а выбирать станцию, которая «заливает нормальное масло, продает нормальные запчасти, которую вам рекомендовали, с которой есть опыт взаимодействия».

«Никакого смысла переплачивать я не вижу. Не надо надеяться на мифическую гарантию, хотя кто-то и пытается ее поддерживать», — заявил Хайцеэр.

Тем более не стоит оставаться у официального дилера, если ремонт не гарантийный: лучше выбрать сервис, где есть хорошее диагностическое оборудование, специальные инструменты и опыт работы с конкретной маркой.

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Источник: Газета.ru

Фото: Unsplash