Наглядный пример: что будет, если выпить и сесть за руль КАМАЗа

На Сахалине пьяный водитель поехал за водкой на КАМАЗе и попал в аварию

Пьяный шофер грузовика попал в аварию, когда поехал за «добавкой». В полицию города Холмска в Сахалинской области обратился сотрудник строительно-дорожной организации – он утверждал, что с территории базы минувшей ночью пропал самосвал КАМАЗ.

Скоро грузовик по имеющейся ориентировке нашли инспекторы ГИБДД. Он стоял возле моста через ручей – судя по повреждениям, до остановки машина протаранила ограждение.

Последствия аварии пьяного водителя за рулем самосвала.

Еще через несколько часов сотрудники угрозыска установили подозреваемого в угоне и задержали его. 32-летний житель Холмска работал в данной организации и накануне вечером употребил алкогольные напитки, отдыхая после смены.

Выпитого показалось мало, и за «добавкой» было решено съездить на служебном КАМАЗе. Как можно догадаться, с управлением беспечный ездок не справился и покинул место ДТП своим ходом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник МВД Медиа

Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области