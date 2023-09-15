Наглядный пример: что будет, если выпить и сесть за руль КАМАЗа
Пьяный шофер грузовика попал в аварию, когда поехал за «добавкой». В полицию города Холмска в Сахалинской области обратился сотрудник строительно-дорожной организации – он утверждал, что с территории базы минувшей ночью пропал самосвал КАМАЗ.
Скоро грузовик по имеющейся ориентировке нашли инспекторы ГИБДД. Он стоял возле моста через ручей – судя по повреждениям, до остановки машина протаранила ограждение.
Еще через несколько часов сотрудники угрозыска установили подозреваемого в угоне и задержали его. 32-летний житель Холмска работал в данной организации и накануне вечером употребил алкогольные напитки, отдыхая после смены.
Выпитого показалось мало, и за «добавкой» было решено съездить на служебном КАМАЗе. Как можно догадаться, с управлением беспечный ездок не справился и покинул место ДТП своим ходом.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Источник МВД Медиа
Фото: пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
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