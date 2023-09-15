Большинство автодилеров в России – китайских марок

НАПИ: 61% всех автосалонов в РФ торгуют китайским автопромом

Мировая экспансия китайских брендов в России «подогревается» собственными специфичными факторами, и эти процессы нашли отражение в новом статистическом исследовании. Количество дилерских центров, занимающихся продажей легковых машин в РФ, за год (сравнивается III квартал 2022 и 2023 годов) сократилось на 477 единиц из-за ухода многих брендов.

В то же время количество точек продаж китайских автомобилей за этот же период выросло на 908 штук! В третьем квартале 2023 года уже 1694 дилерских центра в России продавали автомобили из Поднебесной – и это 61% от общего количества шоурумов в стране.

Изменения в структуре дилеров и СТО, III квартал 2022 и 2023 годов

При этом количество станций техобслуживания по сравнению с прошлым годом увеличилось на 947 единиц, причем львиная доля этого прироста пришлась на СТО для китайских машин – открылось 913 новых станций. Теперь суммарно по России сервисом и ремонтом «китайцев» занимаются 1 809 СТО – 39% всех сервисов.

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Источник: НАПИ

Фото: «За рулем», НАПИ