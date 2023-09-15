Почему возможны аварии, как с Mersedes AMG GT этой ночью

Эксперт объяснил, что надо делать, чтобы угонов стало меньше

Прошлой ночью в Москве произошло резонансное ДТП: 21-летний сотрудник сервиса, будучи в пьяном виде, решил покататься по ночной столице на автомобиле клиента – безумно дорогом Mercedes AMG GT.

Естественно, он стал виновником серьезного ДТП, в котором пострадали несколько человек.

Момент столкновения Mercedes AMG GT с такси

Подобных ДТП могло бы не быть, справедливо считает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Вот как он объясняет свою позицию.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Фабула: ночью 21-летний работник автомойки (или СТО, сведения разнятся) решил покататься на чужом автомобиле Mercedes AMG GT. Не имея прав. В состоянии алкогольного опьянения.

На скорости около 150 км/ч врезался в столб, а затем – в Шкоду-такси. В результате пятеро пострадавших – оба водителя и трое пассажиров такси. У одной пассажирки тяжелые травмы.

Приехал Никита К. на заработки из Кировской области. И вот что теперь сделаешь? Какие с него деньги возьмешь? Да он за всю жизнь столько не заработает, сколько нанес ущерба.

Посадить? Ему грозит от 3 до 7 лет колонии. Это если выживет – у него шея сломана.

Между тем, это не первый случай – говорят, он уже так «катался» прежде на автомобилях клиентов.

И что же делать? Пора переписать УК РФ так, чтобы мы могли смело оставлять на улице свои автомобили открытыми – и не бояться, что их угонят.

В советское время с этим был полный бардак. За угон автотранспорта «без цели его хищения» можно было отделаться штрафом в 100 рублей. Я этого еще ребенком не понимал. Это примерно как вынести из квартиры телевизор «просто посмотреть» – без цели хищения и продажи. Но за телевизор или за курицу из магазина можно было сесть, а за угон машины нет – «а мы просто покататься взяли».

И сейчас – не лучше. У нас даже статья УК называется странно – «Неправомерное завладение автомобилем». А как еще можно «завладеть» чужим транспортом?

Так вот, по этой статье можно сесть на три года, а можно отделаться штрафом 120 тысяч рублей. А должно быть так:

открыл дверь чужой машины – штраф 100 000,

завел двигатель – год условно,

уехал на чужой машине – сел на десять лет.

Безо всяких допусловий. Потому что пострадавшим в этой аварии теперь вряд ли кто-то сможет вразумительно объяснить, почему 21-летний парень на полной скорости носится подшофе по Москве на чужом автомобиле. Если бы его посадили раньше, все были бы живы-здоровы.

И еще. По данным столичного дептранса, владелец разбившегося спорткара Mercedes AMG GT с начала года накопил около тысячи штрафов за превышение скорости. К делу не относится, но тоже факт интересный. Надеюсь, штрафы честно оплачены – все-таки, Мерседес основателя футбольного клуба.

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Фото: Дептранс Москвы

Источник: Telegram-канал Максима Кадакова