Без прав, на угнанном авто, пьяный, скорость 150 км/ч: серьезное ДТП в столице

Угнавший Mercedes AMG GT сотрудник автомойки без прав устроил ДТП в Москве

В ночь с 14 на 15 сентября рядом с Белорусским вокзалом столицы автомобиль Mercedes AMG GT стал виновником серьезного ДТП. Водитель на скорости 150 км/ч не справился с управлением, влетел в другое авто и перевернулся. Позже выяснилось, что за рулем находился 21-летний уроженец Кировской области, который работал на мойке, а по ночам не раз ездил по городу на чужих автомобилях. При этом водительских прав у него не было.

Сотрудник автомойки угнавший Mercedes AMG GT

В этот раз он взял Mercedes AMG GT, разогнался до 150 км/ч, машина влетела в фонарный столб, после чего столкнулась с такси, в котором находились три человека. Всего в аварии пострадали пять человек. Виновник столкновения госпитализирован с переломом шеи, грудной клетки и с сотрясением головного мозга.

По предварительным данным, угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: Вечерняя Москва

Фото: https://t.me/shot_shot