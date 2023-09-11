Выпили и угнали машину – вот чем это закончилось (видео)

В Новосибирской области поймали пьяниц, угнавших авто у приятеля

На днях в поселке Сузун Новосибирской области дорожные полицейские попробовали остановить для проверки документов иномарку, однако водитель повел себя странно – просто уехал дальше. В ходе преследования он также не реагировал на требования инспекторов, но до применения табельного оружия не дошло.

«Гонщик» налетел на бордюрный камень, серьезно повредил машину и, наконец, остановился. Выяснилось, что в машине находились двое, приятели 35 и 36 лет. Старшему, сидевшему за рулем, предложили пройти освидетельствование, которое показало 1,019 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Уехать далеко угонщикам не удалось, чужая машина оказалась изрядно разбита

К тому же выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения и вовсе не является владельцем машины. Когда мужчин доставили в полицию, они рассказали, что поначалу выпивали в компании, а потом взяли ключи у своего знакомого и поехали кататься.

«Следствием ОМВД России по Сузунскому району в отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. 35-летний фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, а его старшему подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Кроме того, в отношении него составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, по которому суд назначил ему десять суток ареста», – сообщает МВД Медиа.

В настоящее время автомобиль возвращен законному владельцу. Правда, вид его весьма потрепан, а дожидаться компенсации предстоит довольно долго…

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Источник: МВД Медиа