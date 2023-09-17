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Запасник с коллекционными машинами по миллиону долларов каждая (видео)

В США нашли склад с редкими Shelby Mustang, Chevrolet Camaro и Auburn Speedster

Гаражи, ангары и склады со множеством старых автомобилей внутри – не такая уж редкость, такие находки совершаются регулярно. Но в череде этих радостных, но вполне предсказуемых открытий случаются настоящие откровения. Сегодняшнее – как раз из числа таких.

Ресурс Classic Car Rescue опубликовал девятиминутное видео из запыленного складского помещения, скрывающего, в частности, пару Chevrolet Camaro первого поколения, красный Shelby Mustang конца 1960-х, а также редкий кабриолет Shelby GT500KR 1968 года выпуска – при условии, что это не копия, каждый из 518 выпущенных экземпляров стоит сейчас более 200 тысяч долларов.

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И это лишь верхушка айсберга: далее следуют седаны и купе разнообразных марок 1920-30-х, множество Cadillac эпохи «больших плавников» 1950-60-х, классические Rolls-Royce. Затем на видео мелькают легендарный спорткар Volvo P1800, Mercedes G-Class первого поколения, кабриолет-пикап Dodge Dakota конца 1980-х…

Но главные жемчужины этой коллекции – два спорткара Auburn Speedster, приютившиеся в дальнем углу. Американская марка Auburn существовала с 1900 по 1937 годы, и сейчас такие машины оцениваются коллекционерами в суммы от 750 тысяч до миллиона долларов.

Показ машин на видео происходит почти в полной тишине, и нет никаких указаний на то, где хотя бы примерно находится сокровищница из более чем 200 единиц техники. Остается надеятся, что скоро у кого-нибудь дойдут руки до приведения этих прекрасных машин в надлежащий вид…

Источник: Motor1.com

Видео: Classic Car Rescue

Фото: скриншот Youtube

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За РулемИннокентий Кишкурно
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