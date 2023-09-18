Jaecoo J7: первые подробности и предполагаемая цена

Кроссовер Jaecoo J7 появится в России в конце сентября за (предварительно) 3 млн рублей

Jaecoo — это очередной суббренд компании Chery, который вскоре на российском рынке присоединится к двум другим: Omoda и Exceed.

Jaecoo J7 — это соплатформенник Omoda C5/Chery Tiggo 7 Pro. «Начинка» и двигатель у модели те же, а интерьер и внешность другие. Отличает автомобиль «мужской» и солидный дизайн. Предложат версии как с передним, так и с полным приводом.

Модель создана специально для экспортных рынков, ее планируют продавать в России, странах Восточной Европы, в Южной Америке, в Австралии, на Ближнем Востоке.

Габариты автомобиля (длина, ширина, высота, колесная база, мм): 4500 x 1865 x 1680 x 2672. Клиренс — 196 мм.

Кроссовер Jaecoo J7

Оснащается кроссовер турбированным мотором 1.6 TGDI, 186 л.с. и 7-ступенчатым преселективным роботом Getrag.

Разгон до «сотни» у него занимает 8,9 с (с полным приводом).

Цен пока не называют. Но по прикидкам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, который уже успел обкатать этот автомобиль, ориентироваться нужно на 3 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram