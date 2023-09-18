#
ТуристамIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шестиколесный монстр Формулы 1Шестиколесный монстр Формулы 1
Tyrrell P34 – машина, которая любит грубое...
Kaiyi X3 в версии LuxuryКроссовер Kaiyi X3: начало продаж, цены и комплектации
Стартовали продажи компактного кроссовера Kaiyi...
Северный Кавказ становится все популярнее у туристовСеверный Кавказ становится все популярнее у туристов
Этим летом отмечается рост спроса на туры в...

«Народный фронт» возвращает в строй боевые машины

«Мы поменяли шины прямо в пункте хранения грузов. И сразу на передовую».

Недавно военкор Ирина Куксенкова совместно с «Народным фронтом» объявили о сборе средств для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО.

Эти деньги направляются на закупку шин для военных автомобилей, которые порой простаивают в тылу только из-за того, что им не на чем ездить: плохие дороги и полное бездорожье, осколки и обломки быстро выводят шины из строя.

Убитые в боевых действиях шины
Убитые в боевых действиях шины

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

И благодаря неравнодушным людям, в том числе читателям «За рулем», в зону СВО отправилась очередная партия шин для боевой техники – 54 штуки. Первая передача колес фронту прошла вчера в Ростове-на-Дону.

Появилась возможность помочь военным водителям

Ирина Куксенкова, военкор Первого канала, член ЦШ НФ, куратор сбора, присутствовала при отгрузке – она лично отвечает за каждый собранный рубль, переданный людьми в фонд «Всё для Победы!» и сама проверяет качество закупленного.

Напоминаем, что сбор продолжается, и присоединиться к нему могут все.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0