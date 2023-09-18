«Народный фронт» возвращает в строй боевые машины

«Мы поменяли шины прямо в пункте хранения грузов. И сразу на передовую».

Недавно военкор Ирина Куксенкова совместно с «Народным фронтом» объявили о сборе средств для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО.

Эти деньги направляются на закупку шин для военных автомобилей, которые порой простаивают в тылу только из-за того, что им не на чем ездить: плохие дороги и полное бездорожье, осколки и обломки быстро выводят шины из строя.

Убитые в боевых действиях шины

И благодаря неравнодушным людям, в том числе читателям «За рулем», в зону СВО отправилась очередная партия шин для боевой техники – 54 штуки. Первая передача колес фронту прошла вчера в Ростове-на-Дону.

Ирина Куксенкова, военкор Первого канала, член ЦШ НФ, куратор сбора, присутствовала при отгрузке – она лично отвечает за каждый собранный рубль, переданный людьми в фонд «Всё для Победы!» и сама проверяет качество закупленного.

Напоминаем, что сбор продолжается, и присоединиться к нему могут все.