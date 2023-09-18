Распродается крупная партия машин по цене от 202 тысяч рублей

В Башкирии на торги выставили конфискованные машины по низким ценам

Арестованные машины, ранее принадлежавшие должникам, распродадут в Башкортостане. В регионе уже объявили о торгах, которые состоятся в октябре; организатором мероприятия названа компания «Торгмастер».

Начальные цены некоторых лотов

Lada Kalina 2010 г. в. – 202 600 рублей

Chevrolet Cruze 2009 г. в. – 279 905 рублей

Hyundai Solaris 2011 г. в. – 400 500 рублей

Nissan Almera 2018 г. в. – 792 400 рублей

Toyota Camry 2017 г. в. – 1 542 145 рублей

Всего в списке около сорока автомобилей, есть как доступные модели, так и статусные Land Rover и Lexus. Самый дорогой лот торгов – Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 года выпуска с начальной ценой 2 538 000 рублей. Источник сообщает, что заявки на участие в торгах принимаются через площадку «Сбербанк-АСТ» до 9 октября.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ufatime.ru

Фото: AlphaTauri, Unsplash