Металл тоньше, налог выше — прояснилось будущее кроссоверов

В Европе заставляют пересаживаться с кроссоверов на седаны

Внедорожники и кроссоверы подвергаются критике из-за своего размера и повышенного расхода топлива. Тем не менее, спрос на них растет. Есть ли у них будущее? Эта тема обсуждалась на автосалоне в Мюнхене, который прошел с 4 по 10 сентября.

На выставке IAA Mobility, возможно, наметился небольшой разворот: на этот раз было представлено меньше SUV, и важными новинками стали седаны, такие как BMW Vision Neue Klasse, Tesla Model 3, Mercedes-Benz Concept CLA Class или BYD Seal. И универсалы, такие как VW Passat Variant.

Недостаток современных кроссоверов

330 млн внедорожников, которые в настоящее время находятся на дорогах по всему миру, ежегодно выбрасывают почти миллиард тонн CO 2 . Да, все больше SUV становятся электрическими, но им также требуются аккумуляторы большего размера, чем небольшим автомобилям.

Крупные транспортные средства требуют больше места и более широких шин, а те имеют более высокий износ и выделяют больше вредных частиц в окружающую среду. И чем тяжелее транспортное средство, тем серьезнее от него ущерб дорогам.

Что предлагается?

Эксперты пришли к выводу, что моду на кроссоверы и внедорожники нужно выводить «каленым железом». Они рекомендуют жестко повышать налоги на тяжелые автомобили, чтобы создать стимулы для покупки более легких, делать батареи все меньше и легче, а также уменьшать вес кузова автомобиля. А может, и полностью запретить SUV, вот так просто, волевым решением.

Тогда производителям фактически придется изменить предлагаемый модельный ряд в сторону более экономичных и экологичных моделей, моделей меньшего размера и значительно уменьшенной мощности двигателя.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Springerprofessional

Фото: Unsplash