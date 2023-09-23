Металл тоньше, налог выше — прояснилось будущее кроссоверов
Внедорожники и кроссоверы подвергаются критике из-за своего размера и повышенного расхода топлива. Тем не менее, спрос на них растет. Есть ли у них будущее? Эта тема обсуждалась на автосалоне в Мюнхене, который прошел с 4 по 10 сентября.
На выставке IAA Mobility, возможно, наметился небольшой разворот: на этот раз было представлено меньше SUV, и важными новинками стали седаны, такие как BMW Vision Neue Klasse, Tesla Model 3, Mercedes-Benz Concept CLA Class или BYD Seal. И универсалы, такие как VW Passat Variant.
Недостаток современных кроссоверов
330 млн внедорожников, которые в настоящее время находятся на дорогах по всему миру, ежегодно выбрасывают почти миллиард тонн CO2. Да, все больше SUV становятся электрическими, но им также требуются аккумуляторы большего размера, чем небольшим автомобилям.
Крупные транспортные средства требуют больше места и более широких шин, а те имеют более высокий износ и выделяют больше вредных частиц в окружающую среду. И чем тяжелее транспортное средство, тем серьезнее от него ущерб дорогам.
Что предлагается?
Эксперты пришли к выводу, что моду на кроссоверы и внедорожники нужно выводить «каленым железом». Они рекомендуют жестко повышать налоги на тяжелые автомобили, чтобы создать стимулы для покупки более легких, делать батареи все меньше и легче, а также уменьшать вес кузова автомобиля. А может, и полностью запретить SUV, вот так просто, волевым решением.
Тогда производителям фактически придется изменить предлагаемый модельный ряд в сторону более экономичных и экологичных моделей, моделей меньшего размера и значительно уменьшенной мощности двигателя.
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Источник: Springerprofessional
Фото: Unsplash
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