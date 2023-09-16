Внедорожники и кроссоверы захватывают рынок

Кроссоверы и внедорожники впервые в истории заняли более 50% рынка Европы

Согласно исследованиям Dataforce рыночная доля внедорожников и кроссоверов достигла 51%. Это значительный рост по сравнению с предыдущим годом, а именно 23%. А общий объем поставок новых автомобилей в Европу составил 3,37 миллиона единиц.

Tesla Model Y

Возглавляя список самых популярных моделей, Tesla Model Y продала 138 152 экземпляра, что является ростом в 207% по сравнению с прошлым годом. Еще одним успешным внедорожником стал Volkswagen T-Roc, который продался в количестве 104 465 единиц, что означает 32% роста. Toyota продала 96 849 единиц Yaris Cross, что на 49% больше, чем годом ранее.

Топ-10 самых популярных моделей включает Volkswagen Tiguan, Dacia Duster, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Kia Sportage, Renault Captur и Ford Puma.

Наибольшей популярностью в Европе пользовались небольшие кроссоверы, их продажи составили 1 133 822 единицы. За ними следуют компактные кроссоверы с объемом продаж в 999 568 единиц и малолитражные автомобили с 913 571 единицей.

Источник: Motor1

Фото: Unsplash