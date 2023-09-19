На замену Land Cruiser 300 — новый китайский BAIC BJ60

Скоро в продажу может поступить BAIC BJ60 с дизельным двигателем

Напомним, что сегодня в России продается BAIC BJ40 (не 60), который предлагается у нас исключительно с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 218 л.с. и с 8-ступенчатым автоматом.

Стоит такой полноприводный автомобиль от 4,06 млн рублей.

BAIC BJ60

Но в скором времени к нам могут начать завозить модель BAIC BJ60 с турбодизельным агрегатом, который отлично подойдет для бездорожья благодаря высокому крутящему моменту на низах.

Интерьер BAIC BJ60

Производство дизельной версии внедорожника уже началось в Китае. Известно, что мотор – собственная разработка компании BAIC.

Одним из важных плюсов нового мотора стала его мощность, которая составляет 163 л.с. При этом крутящий момент турбодизеля достигает 400 Нм.

Столь высокий крутящий момент объясняется и наличием технологии мягкого гибрида, благодаря которой мощность на колеса передает и стартер-генератор.

Когда турбодизельный BAIC BJ60 может поступить в продажу в России, пока неизвестно.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: BAIC