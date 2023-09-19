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Ученые из Нижнего Тагила предложили новый двигатель для танков

В России может появиться танк мощностью 1700 л.с. и более

Чтобы производство двигателей для танков было экономически выгодно, необходимо поставлять их и для коммерческой техники: грузовиков, тракторов, тепловозов, кораблей и так далее.

Если двигатель ставить только на танки, то это будет, по большому счету, мелкосерийное производство – дорогое и бесперспективное.

Поэтому инженеры и ученые из Нижнего Тагила (Е.В. Исупов, Е.Г. Гаев, Д.В. Юдинцев и М.А. Бадртдинов из Уральского КБ Транспортного машиностроения и Нижнетагильского технологического института) предложили универсальную концепцию танкового двигателя.

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Они пишут, что двигатели для танков:

«…должны изначально разрабатываться как двигатели двойного назначения и входить в состав семейства унифицированных двигателей V12/V8/L6, удовлетворяющих потребности Вооруженных сил РФ и гражданских отраслей промышленности».

Следовательно, Х-образная схема двигателя танка Армата не подходит, и необходимо разработать мотор классической V-образной компоновки с углом развала 60–90.

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Такая конструкция является:

«наиболее оптимальной, как с точки зрения компоновки собственно двигателя и его размещения в моторно-трансмиссионном отделении (МТО) танка, так и с точки зрения технологичности и меньшей трудоемкости в производстве по сравнению с другими схемами».

Перспективный двигатель для танка, по мнению ученых, должен иметь мощность не менее 1700 л.с. Сам агрегат должен выдерживать до капремонта не менее 2000 моточасов.

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За РулемКирилл Панов
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