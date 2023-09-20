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Топ-5 причин ДТП на АЗС

Частые причины ДТП на АЗС: наезды на колонки и забытые в горловине пистолеты

Забывчивость водителей на заправках – вторая по частоте причина выплат по ОСАГО.

Статистика возмещения ущерба по ОСАГО владельцам АЗС стала предметом изучения «Росгосстраха».

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Эксперты перечислили самые распространенные причины таких происшествий:

АЗС обяжут добавить еще одну функцию
  • обрывы шлангов, повреждение муфт и топливораздаточных кранов колонок
  • забывчивость автовладельцев: просто не вынул пистолет из бака
  • повреждения козырьков, навесов и информационных табло
  • наезды на колонки и строения АЗС.

С начала 2023 года от владельцев бензоколонок поступило 23,6% обращений по ОСАГО после порчи автомобилистами недвижимого имущества. На возмещение ущерба собственникам АЗС в этом году было перечислено уже более 3,3 млн рублей.

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Фото: VK

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За РулемАлексеева Елена
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