Топ-5 причин ДТП на АЗС
Частые причины ДТП на АЗС: наезды на колонки и забытые в горловине пистолеты
Забывчивость водителей на заправках – вторая по частоте причина выплат по ОСАГО.
Статистика возмещения ущерба по ОСАГО владельцам АЗС стала предметом изучения «Росгосстраха».
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Эксперты перечислили самые распространенные причины таких происшествий:
- обрывы шлангов, повреждение муфт и топливораздаточных кранов колонок
- забывчивость автовладельцев: просто не вынул пистолет из бака
- повреждения козырьков, навесов и информационных табло
- наезды на колонки и строения АЗС.
С начала 2023 года от владельцев бензоколонок поступило 23,6% обращений по ОСАГО после порчи автомобилистами недвижимого имущества. На возмещение ущерба собственникам АЗС в этом году было перечислено уже более 3,3 млн рублей.
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Фото: VK
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