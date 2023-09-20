Права будут выдавать на 20 лет вместо 10
Депутат Москвичев: Госдума готовит поправки о выдаче водительских прав на 20 лет
Комитет Государственной Думы по транспорту готовит поправки по законопроекту, согласно которым, если водитель является законопослушным, у него нет серьезных нарушений по здоровью, ему можно выдавать водительское удостоверение сроком на 20 лет.
Это позволит водителю лишний раз не терять время на сбор необходимых бумаг.
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«Есть еще задумка, что если гражданин Российской Федерации исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он стоит на учете где-то, то, может быть, в этот закон внесем поправку, которая касается такого предложения… Это сейчас обсуждается. Водительское удостоверение делать вместо 10 лет на 20», — сказал он в интервью РИА Новости.
Эта инициатива уже обсуждается с ГИБДД.
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Источник: «Прайм»
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
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