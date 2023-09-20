Права будут выдавать на 20 лет вместо 10

Депутат Москвичев: Госдума готовит поправки о выдаче водительских прав на 20 лет

Комитет Государственной Думы по транспорту готовит поправки по законопроекту, согласно которым, если водитель является законопослушным, у него нет серьезных нарушений по здоровью, ему можно выдавать водительское удостоверение сроком на 20 лет.

Это позволит водителю лишний раз не терять время на сбор необходимых бумаг.

«Есть еще задумка, что если гражданин Российской Федерации исправно проходит все медицинские комиссии, у него нет нарушений, нет информации, что он стоит на учете где-то, то, может быть, в этот закон внесем поправку, которая касается такого предложения… Это сейчас обсуждается. Водительское удостоверение делать вместо 10 лет на 20», — сказал он в интервью РИА Новости.

Эта инициатива уже обсуждается с ГИБДД.

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Источник: «Прайм»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»