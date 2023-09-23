98-летний дедуля снова стал «молодым водителем»

Благодаря волонтерам пожилой мужчина вернулся за руль

Дону Митчеллу в следующем году исполнится 100 лет, и он водит машину уже более 50 лет. Он заядлый автомобилист, но в возрасте 94 лет из соображений безопасности ему пришлось оказаться от автомобиля. Это стало для него душераздирающим моментом.

Однако судьба преподнесла Дону приятный сюрприз благодаря инициативе «Вместе мы можем» от компании Yorkare Homes, базирующейся в Великобритании.

Волонтеры воспользовались программой «Молодой водитель», которая, в первую очередь, предназначена для лиц в возрасте до 17 лет. С помощью нее будущие водители получают практические навыки вождения. Это помогает им в будущем легче осваивать программу в автошколах.

За рулем 98-летний Дон Митчел За рулем 98-летний Дон Митчел

Примечательно, что программа не устанавливает верхней возрастной планки и приветствует людей всех возрастов, желающих вернуться на место водителя. Дон Митчелл стал ее самым возрастным участником на сегодняшний день. А его поездка на Vauxhall Corsa (британский аналог Opel Corsa), оснащенным двойным управлением, стала настоящим подарком пенсионеру. И это было абсолютно безопасно, ведь рядом сидел квалифицированный инструктор, готовый в любой момент перехватить управление. Но этого не понадобилось.

«Я думаю, что в 94 года я все еще ездил достаточно безопасно, но наступает момент, когда от этого приходится отказаться. Было здорово убедиться, что я не забыл все свои навыки вождения», – рассказал расчувствовавшийся пожилой джентльмен по окончании поездки.

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Источник: Motor 1

Фото: Young Driver