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Названы причины, которые тормозят выпуск автокомпонентов в России

ТПП: Россия зависима от импорта деталей из-за неправильной экономической политики

Ухудшение условий поставки сырья и компонентов стало наиболее значимой проблемой, с которой сталкивается большинство предприятий при производстве автокомплектующих.

Об этом шел разговор в Липецкой области, где прошло заседание Совета Торгово-промышленной палаты на тему развития производства компонентов для машиностроения. Поддержку мероприятию оказала Ассоциация «Росспецмаш».

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Россия по-прежнему зависима от зарубежных комплектующих. Так, доля импорта в сегменте гидравлики – 91%, подшипников – 79%, электроники – 76%.

Отечественных компонентов выпускают по-прежнему крайне мало, поэтому машиностроители вынуждены либо налаживать свое производство, либо переориентироваться с западных поставщиков на китайских.

Почему невыгодно

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Было отмечено, что в России из-за сложившихся условий производства просто невыгодно выпускать автокомпоненты. Так, в Китае средняя налоговая нагрузка составляет 20%, в России – 47,7%; средняя стоимость кредита – 0,05%, в России – 12%. В Китае НДС – 13%, у нас — 20%.

Возникли неравные условия конкуренции, так как технические возможности Китая несопоставимы с российскими, а цены на продукцию КНР за счет господдержки гораздо ниже.

Что делать

Необходимо изменить экономическую политику и дать производителям льготы, аналогичные действующим в IТ-секторе. Нужно стимулировать производство мелкосерийных и специальных сталей, защитить рынок с помощью техрегулирования и обеспечить приток кадров на предприятия.

То есть необходим четкий государственный подход, долгосрочный план развития отрасли, соответствующее финансирование и налоговые льготы.

Перечень предложений, сформулированных в ходе мероприятия, направят в ключевые министерства и ведомства.

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Источник: Ассоциация «Росспецмаш»

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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