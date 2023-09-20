Названы причины, которые тормозят выпуск автокомпонентов в России
Ухудшение условий поставки сырья и компонентов стало наиболее значимой проблемой, с которой сталкивается большинство предприятий при производстве автокомплектующих.
Об этом шел разговор в Липецкой области, где прошло заседание Совета Торгово-промышленной палаты на тему развития производства компонентов для машиностроения. Поддержку мероприятию оказала Ассоциация «Росспецмаш».
Россия по-прежнему зависима от зарубежных комплектующих. Так, доля импорта в сегменте гидравлики – 91%, подшипников – 79%, электроники – 76%.
Отечественных компонентов выпускают по-прежнему крайне мало, поэтому машиностроители вынуждены либо налаживать свое производство, либо переориентироваться с западных поставщиков на китайских.
Почему невыгодно
Было отмечено, что в России из-за сложившихся условий производства просто невыгодно выпускать автокомпоненты. Так, в Китае средняя налоговая нагрузка составляет 20%, в России – 47,7%; средняя стоимость кредита – 0,05%, в России – 12%. В Китае НДС – 13%, у нас — 20%.
Возникли неравные условия конкуренции, так как технические возможности Китая несопоставимы с российскими, а цены на продукцию КНР за счет господдержки гораздо ниже.
Что делать
Необходимо изменить экономическую политику и дать производителям льготы, аналогичные действующим в IТ-секторе. Нужно стимулировать производство мелкосерийных и специальных сталей, защитить рынок с помощью техрегулирования и обеспечить приток кадров на предприятия.
То есть необходим четкий государственный подход, долгосрочный план развития отрасли, соответствующее финансирование и налоговые льготы.
Перечень предложений, сформулированных в ходе мероприятия, направят в ключевые министерства и ведомства.
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Источник: Ассоциация «Росспецмаш»
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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