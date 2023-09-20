Определены самые беспроблемные автомобили – вот полный список

В рейтинг надежных машин с пробегом попали Kia Sportage, BMW X5 и Volvo ХС90

В западных автомобильных СМИ стартовал своего рода «сезон рейтингов надежности»: недавно подобный хит-парад опубликовало американское издание Hot Cars, теперь же очередь дошла до британцев из What Car. Совместно со страховщиками MotorEasy они опросили 25 тысяч владельцев подержанных машин на предмет проблем, возникших в последние два года.

Полученные на основе этих данных рейтинги наименее ломучих машин выглядят таким образом.

Самые надежные кроссоверы

Kia Soul (2014-2019)

Suzuki Vitara (2015-н.в.)

Kia Sportage (2016-2021)

Самые надежные премиум-кроссоверы

Volkswagen Touareg (2010-2018)

Volvo XC90 (2002-2015)

BMW X5 (2013-2018)

Самые надежные хэтчбеки

Mazda 3 (2014–2019)

Honda Civic (2014-2018)

Hyundai i30 (2012-2017)

Отметим, что рейтинг может быть полезен для россиян, собирающихся менять машину: все вышеперечисленные авто с пробегом можно купить в РФ.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Whatcar.com

Фото: Unsplash