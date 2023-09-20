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Определены самые беспроблемные автомобили – вот полный список

В рейтинг надежных машин с пробегом попали Kia Sportage, BMW X5 и Volvo ХС90

В западных автомобильных СМИ стартовал своего рода «сезон рейтингов надежности»: недавно подобный хит-парад опубликовало американское издание Hot Cars, теперь же очередь дошла до британцев из What Car. Совместно со страховщиками MotorEasy они опросили 25 тысяч владельцев подержанных машин на предмет проблем, возникших в последние два года.

Полученные на основе этих данных рейтинги наименее ломучих машин выглядят таким образом.

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Самые надежные кроссоверы

  • Kia Soul (2014-2019)
  • Suzuki Vitara (2015-н.в.)
  • Kia Sportage (2016-2021)

Самые надежные премиум-кроссоверы

  • Volkswagen Touareg (2010-2018)
  • Volvo XC90 (2002-2015)
  • BMW X5 (2013-2018)

Самые надежные хэтчбеки

  • Mazda 3 (2014–2019)
  • Honda Civic (2014-2018)
  • Hyundai i30 (2012-2017)

Отметим, что рейтинг может быть полезен для россиян, собирающихся менять машину: все вышеперечисленные авто с пробегом можно купить в РФ.

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Источник: Whatcar.com

Фото: Unsplash

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