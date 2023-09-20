Определены самые беспроблемные автомобили – вот полный список
В западных автомобильных СМИ стартовал своего рода «сезон рейтингов надежности»: недавно подобный хит-парад опубликовало американское издание Hot Cars, теперь же очередь дошла до британцев из What Car. Совместно со страховщиками MotorEasy они опросили 25 тысяч владельцев подержанных машин на предмет проблем, возникших в последние два года.
Полученные на основе этих данных рейтинги наименее ломучих машин выглядят таким образом.
Самые надежные кроссоверы
- Kia Soul (2014-2019)
- Suzuki Vitara (2015-н.в.)
- Kia Sportage (2016-2021)
Самые надежные премиум-кроссоверы
- Volkswagen Touareg (2010-2018)
- Volvo XC90 (2002-2015)
- BMW X5 (2013-2018)
Самые надежные хэтчбеки
- Mazda 3 (2014–2019)
- Honda Civic (2014-2018)
- Hyundai i30 (2012-2017)
Отметим, что рейтинг может быть полезен для россиян, собирающихся менять машину: все вышеперечисленные авто с пробегом можно купить в РФ.
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Источник: Whatcar.com
Фото: Unsplash
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