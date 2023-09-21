2000 л.с., 180 тонн: что известно о новом БЕЛАЗе, который уже едет в Россию
Белорусский гигант карьерной техники отчитался о завершении исследовательского этапа испытаний нового самосвала БЕЛАЗ-75184 грузоподъемностью 180 тонн. Новинку отличают облегченная рама повышенной прочности с литыми элементами и механизм быстрой разгрузки кузова.
Также машина получила инновационную систему мониторинга IMS, оптимизированную подвеску и современную электротрансмиссию, работающую в паре с дизелем мощностью 2000 л.с. Эта связка должна обеспечить снижение затрат на содержание машины и улучшить тягово-динамические качества.
Кроме того, новый силовой блок увеличит производительность перевозок и сократит время на техобслуживание, говорят на БЕЛАЗе. А облегченная рама и обновленная подвеска скажутся на маневренности и плавности хода, снизят нагрузки на несущие элементы, повысят ресурс.
Теперь БЕЛАЗ-75184 направят на одно из добывающих предприятий в России, сообщает пресс-релиз производителя. Уже в октябре в рамках опытно-промышленной эксплуатации машина начнет работать на добыче полезных ископаемых.
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Источник, фото: БЕЛАЗ
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