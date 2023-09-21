Почти четверть россиян ремонтируют машину сами
Как россияне ремонтируют свои автомобили и сколько тратят на ремонт и обслуживание, выяснил онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.
Опрос показал, что 63% обращаются к услугам автосервиса, 23% справляются самостоятельно, а 15% прибегают к помощи друзей или знакомых.
Раз в год чинят свой автомобиль 45% респондентов, 19% россиян отмечают, что их транспортным средствам ремонт требуется 2–3 раза в год, 5% – 4-5 раз и столько же (5%) – более 5 раз в год.
Рассказали автолюбители и о сложностях при обслуживании и ремонте. Так, на первом месте стоит поиск хорошего мастера – 32%; на втором – поиск деталей (28%); на третьем – подорожание обслуживания (25%) и замыкает список необходимость регулярно проходить ТО – 15%.
39% россиян на ремонт и обслуживание своего автомобиля тратят в год от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; 30% – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; 12% – от 50 тыс. до 70 тыс. рублей. Остальные выходят за рамки в 70 тыс. рублей.
44% сказали, что их траты на обслуживание и ремонт за последние два года не изменились, 38% отметили, что они выросли, а 18% считают, что они уменьшилась.
В опросе участвовало 1,5 тыс. жителей всех регионов России старше 18 лет.
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Фото: Pexels
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