Эти предметы обязательно нужно возить с собой в автомобиле

Топ важных вещей для авто составили запаска, домкрат, аптечка и огнетушитель

Что российские водители обязательно возят в своих автомобилях, выяснил онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.

45% автолюбителей считают самыми необходимыми предметами запаску и домкрат, 32% полагают, что не обойтись без аптечки и огнетушителя, 25% обязательно возят с собой набор ключей, а 24% - буксировочный трос.

Всегда лежат в багажнике набор свечей зажигания, масло на долив и автомобильные прокладки у 17% автомобилистов. 10% не выезжают без зарядного устройства для смартфона, а 9% всегда возят с собой детское кресло.

Более 1,5 тыс. жителей старше 18 лет из всех регионов России приняли участие в этом исследовании.

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