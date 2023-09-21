Эти предметы обязательно нужно возить с собой в автомобиле
Что российские водители обязательно возят в своих автомобилях, выяснил онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта ВсеИнструменты.
45% автолюбителей считают самыми необходимыми предметами запаску и домкрат, 32% полагают, что не обойтись без аптечки и огнетушителя, 25% обязательно возят с собой набор ключей, а 24% - буксировочный трос.
Всегда лежат в багажнике набор свечей зажигания, масло на долив и автомобильные прокладки у 17% автомобилистов. 10% не выезжают без зарядного устройства для смартфона, а 9% всегда возят с собой детское кресло.
Более 1,5 тыс. жителей старше 18 лет из всех регионов России приняли участие в этом исследовании.
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Фото: Depositphotos
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