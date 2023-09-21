Диагностировать неисправности и подбирать запчасти в России станет сложнее

Диагностические системы Autodata и TEXA с 24 сентября перестанут работать в России

Союз автосервисов предупредил, что в России в сентябре число диагностических систем для автомобилей сократится. С 24 сентября прекратится поддержка диагностических приборов TEXA, а с 25 сентября - Autodata Solera Online.

TEXA используется для диагностики двигателей и систем автомобилей, а также для обслуживания климатических установок. Если после 24 сентября дилеры попробуют подключить сканеры ТЕХА к интернету, приборы будут заблокированы.

Сервис Autodata предоставляет информацию для обслуживания и ремонта автомобилей, в частности данные о производителях запчастей на вторичном рынке. По мнению Союза автосервисов, Autodata можно будет заменить с помощью отечественной системы Motordata.

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Источник: Союз автосервисов

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