Диагностировать неисправности и подбирать запчасти в России станет сложнее
Союз автосервисов предупредил, что в России в сентябре число диагностических систем для автомобилей сократится. С 24 сентября прекратится поддержка диагностических приборов TEXA, а с 25 сентября - Autodata Solera Online.
TEXA используется для диагностики двигателей и систем автомобилей, а также для обслуживания климатических установок. Если после 24 сентября дилеры попробуют подключить сканеры ТЕХА к интернету, приборы будут заблокированы.
Сервис Autodata предоставляет информацию для обслуживания и ремонта автомобилей, в частности данные о производителях запчастей на вторичном рынке. По мнению Союза автосервисов, Autodata можно будет заменить с помощью отечественной системы Motordata.
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Источник: Союз автосервисов
Фото: Depositphotos
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