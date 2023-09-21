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Диагностировать неисправности и подбирать запчасти в России станет сложнее

Диагностические системы Autodata и TEXA с 24 сентября перестанут работать в России

Союз автосервисов предупредил, что в России в сентябре число диагностических систем для автомобилей сократится. С 24 сентября прекратится поддержка диагностических приборов TEXA, а с 25 сентября - Autodata Solera Online.

TEXA используется для диагностики двигателей и систем автомобилей, а также для обслуживания климатических установок. Если после 24 сентября дилеры попробуют подключить сканеры ТЕХА к интернету, приборы будут заблокированы.

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«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

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Источник: Союз автосервисов

Фото: Depositphotos

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