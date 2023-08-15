Как теперь будут ремонтировать Mercedes-Benz в России
Автоэксперт Шапарин предположил, где дилеры будут брать ПО на Мерседесы
Накануне стало известно, что концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от программного обеспечения. С помощью него проводилось техническое (в том числе гарантийное) обслуживание автомобилей, а также выявлялись проблемы.
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Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин уверен, что диагностика и ремонт автомобилей Mercedes усложнится. Не исключено, что будут искать какие-то пиратские программы, которые позволят заместить дилерский софт, предположил эксперт. Еще один выход – «задружиться» с соседями.
«Как вариант, искать партнеров в других странах — Киргизии, Казахстане, чтобы пользоваться оригинальным ПО под логином и паролем, через казахстанский VPN», - предположил Шапарин.
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Источник: Telegram
Фото: Unsplash
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