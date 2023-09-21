Нас пугают возможным дефицитом топлива. Начинать бояться?

Нефтяники: введение экспортной пошлины приведет к дефициту топлива

Сейчас Минэнерго рассматривает несколько вариантов стабилизации цен на топливо. В числе прочего – полный запрет экспорта нефтепродуктов на какой-то срок для насыщения рынка, повышение пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну и составление списка экспортеров топлива, которым будет разрешено его вывозить.

Повышение экспортной пошлины на топливо, которое сейчас рассматривает правительство, пусть и приведет к временному наполнению рынка предложением, но в перспективе может вызвать дефицит, особенно если мера будет недостаточно хорошо просчитана, считает глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Последствиями этого шага может стать снижение эффективности НПЗ и уменьшение объемов переработки.

Ограничение числа экспортеров топлива как меру стабилизации рассмотреть можно, но сначала нужно ее тщательно проанализировать, считает глава нефтяной корпорации.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

«Говорят, из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность НПЗ, в результате чего уменьшатся объемы переработки нефти. А значит – жди дефицита топлива.

Это как? Если мы перекрываем экспорт, топлива должно быть больше! А если экспортеры настолько жируют, что при прекращении экспорта у них резко упадет маржинальнось, то временное увеличение экспортной пошлины на $250 за тонну они спокойно переживут.

Знаете, какова экспортная пошлина? С 1 октября на товарный бензин она составит $7,1 за тонну. На дизтопливо – тоже $7,1 за тонну. Это 52 копейки за литр.

А пока нам как бы намекают: мы лучше сократим производство топлива, чем будем поставлять его в нужном объеме на внутренний рынок».

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos и «За рулем»