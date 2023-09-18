Цены на топливо хотят стабилизировать: вот какие меры запланированы

В правительстве хотят запретить экспорт бензина и дизтоплива

Разработан план по стабилизации розничных цен на бензин и дизтопливо. Правительство сейчас видит выход во введении заградительных мер для экспортеров нефтепродуктов. Предполагается либо резко повысить пошлину на экспорт светлых и темных нефтепродуктов, либо полностью запретить экспорт до насыщения внутреннего рынка.

При этом экспортерам, которые обеспечат необходимые поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, правительство готово выплатить возмещение из-за заградительных пошлин.

Пошлину планируется ввести в размере 250 долларов за тонну нефтепродуктов. Такой высокий размер пошлины позволит препятствовать развитию «серого экспорта».

Для тех компаний, которые выполнят требования Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, пошлина вернется в виде обратного акциза на нефть.

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Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos