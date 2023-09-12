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Антимонопольные органы проверят ценообразование на рынке топливаАнтимонопольные органы проверят ценообразование на рынке топлива
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Антимонопольные органы проверят ценообразование на рынке топлива

Из-за рекордного роста цен на топливо ФАС пообещала провести проверки

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заподозрили, что цены на топливо для конечного потребителя искусственно завышаются за счет дополнительных наценок. С целью установить всю цепочку формирования цен ФАС намерен провести проверки и изучить, как именно формируется стоимость бензина и дизтоплива в мелкооптовом сегменте.

Ведомство намерено отследить всю цепочку – от закупки на НПЗ до реализации топлива на АЗС. Если будут выявлены факты необоснованного повышения цен, то ФАС намерена принять меры антимонопольного реагирования.

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По мнению ФАС, во многих регионах нет экономических обоснований для повышения цен. При этом только за прошедшую неделю дизель подорожал на 51 коп. за литр и превысил розничную цену в 61 руб./л. Стоимость бензина тоже еженедельно растет: средневзвешенная цена продажи АИ-92 на московских заправках составляет 50,56 руб./литр, АИ-95 – 56,07 руб./литр.

Как показывает мониторинг ситуации на розничном топливном рынке, на некоторых АЗС в центральном регионе России наблюдается дефицит топлива, в первую очередь дизельного.

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Источник: ТАСС

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

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