Антимонопольные органы проверят ценообразование на рынке топлива

Из-за рекордного роста цен на топливо ФАС пообещала провести проверки

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заподозрили, что цены на топливо для конечного потребителя искусственно завышаются за счет дополнительных наценок. С целью установить всю цепочку формирования цен ФАС намерен провести проверки и изучить, как именно формируется стоимость бензина и дизтоплива в мелкооптовом сегменте.

Ведомство намерено отследить всю цепочку – от закупки на НПЗ до реализации топлива на АЗС. Если будут выявлены факты необоснованного повышения цен, то ФАС намерена принять меры антимонопольного реагирования.

По мнению ФАС, во многих регионах нет экономических обоснований для повышения цен. При этом только за прошедшую неделю дизель подорожал на 51 коп. за литр и превысил розничную цену в 61 руб./л. Стоимость бензина тоже еженедельно растет: средневзвешенная цена продажи АИ-92 на московских заправках составляет 50,56 руб./литр, АИ-95 – 56,07 руб./литр.

Как показывает мониторинг ситуации на розничном топливном рынке, на некоторых АЗС в центральном регионе России наблюдается дефицит топлива, в первую очередь дизельного.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ТАСС

Фото: Эрик Романенко/ТАСС