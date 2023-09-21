Новый Geely Coolray едет в Россию – вот что о нем уже известно
Прежний Coolray теперь представлен в России полным аналогом из Белоруссии – Belgee X50. Но и новое поколение Coolray не обойдет РФ стороной – китайская марка объявила, в каких комплектациях к нам попадут эти машины. Напомним, новый Кулрей стал чуть длиннее (на 50 мм, до 4380 мм) и мощнее (147 л.с. вместо 141 л.с.) предшественника.
Крутящий момент к передним колесам передает безальтернативный 7-ступенчатый преселективный робот; можно выбирать режимы движения Sport, Comfort, Eco и Smart. Официальные дилеры предложат машины в комплектациях Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive.
Комплектация Comfort
- светодиодные ДХО
- указатели поворота в зеркалах
- рейлинги на крыше
- легкосплавные диски 17”
- мультимедиа с экраном 12,3” с Apple CarPlay, 6 динамиков
- USB-разъемы – 2 шт.
- розетка 12В
- отделка экокожей приборной панели и накладок дверей
- подогрев всех сидений
- регулировка водительского в шести направлениях, пассажирского – в четырех
- складная задняя спинка 60:40
- рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте
- обогрев руля
- обогрев форсунок омывателя и лобового стекла
- регулировка передних ремней по высоте
- задние воздуховоды «климата»
- крепления isofix
- электромеханический ручник с функцией AutoHold
- система Start-Stop, запуск с кнопки и с брелока
- круиз-контроль
- датчик света
- камера заднего вида и задний парктроник
- фронтальные подушки, ABS+EBD, ESP
- ассистенты при движении на склоне, антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении.
- сигнализация, иммобилайзер, датчики температуры и давления в шинах
Комплектация Luxury
- черные легкосплавные диски 18”
- панорамная крыша с люком и электроприводом
- подсветка перчаточного ящика и зеркал в солнцезащитных козырьках
- освещение пространства для ног водителя и пассажира на переднем ряду
- защита от защемления на всех стеклоподъемниках (в базе – лишь у водителя)
- электроскладывание зеркал
- цифровая приборка 12,25”
- бесключевой доступ
- боковые подушки безопасности
Комплектация Flagship
- тормозные суппорты красного цвета
- черные передние стойки и крыша
- спойлер на задней двери
- вертикальные светодиодные ДХО
- подсветка в зеркалах
- электропривод багажной двери
- датчик дождя
- передний парктроник
- круговой обзор через камеры
- беспроводная зарядка
- кресла из экокожи с черными и красными вставками
- электрорегулировки водительского сиденья
- металлические накладки на педали
- четырехканальный видеорегистратор
- индивидуальное освещение для задних пассажиров
- центральный подлокотник сзади
- атмосферная подсветка
- адаптивный круиз-контроль
- автоматическая парковка
- распознавание пешеходов, разметки и знаков
- мониторинг слепых зон
Особая комплектация Exclusive
- двухцветные легкосплавные дисками специального дизайна
- эксклюзивный цвет кузова «лиловый перламутр».
Цены на новинку обещают объявить ближе к старту продаж, но его дату пока не уточняют.
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Фото: Geely
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