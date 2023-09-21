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Новый Geely Coolray едет в Россию – вот что о нем уже известно

Компания Geely представила российские комплектации нового кроссовера Coolray

Прежний Coolray теперь представлен в России полным аналогом из Белоруссии – Belgee X50. Но и новое поколение Coolray не обойдет РФ стороной – китайская марка объявила, в каких комплектациях к нам попадут эти машины. Напомним, новый Кулрей стал чуть длиннее (на 50 мм, до 4380 мм) и мощнее (147 л.с. вместо 141 л.с.) предшественника.

Крутящий момент к передним колесам передает безальтернативный 7-ступенчатый преселективный робот; можно выбирать режимы движения Sport, Comfort, Eco и Smart. Официальные дилеры предложат машины в комплектациях Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive.

Geely Coolray
Geely Coolray
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Комплектация Comfort

  • светодиодные ДХО
  • указатели поворота в зеркалах
  • рейлинги на крыше
  • легкосплавные диски 17”
  • мультимедиа с экраном 12,3” с Apple CarPlay, 6 динамиков
  • USB-разъемы – 2 шт.
  • розетка 12В
  • отделка экокожей приборной панели и накладок дверей
  • подогрев всех сидений
  • регулировка водительского в шести направлениях, пассажирского – в четырех
  • складная задняя спинка 60:40
  • рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте
  • обогрев руля
  • обогрев форсунок омывателя и лобового стекла
  • регулировка передних ремней по высоте
  • задние воздуховоды «климата»
  • крепления isofix
  • электромеханический ручник с функцией AutoHold
  • система Start-Stop, запуск с кнопки и с брелока
  • круиз-контроль
  • датчик света
  • камера заднего вида и задний парктроник
  • фронтальные подушки, ABS+EBD, ESP
  • ассистенты при движении на склоне, антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении.
  • сигнализация, иммобилайзер, датчики температуры и давления в шинах

Комплектация Luxury

  • черные легкосплавные диски 18”
  • панорамная крыша с люком и электроприводом
  • подсветка перчаточного ящика и зеркал в солнцезащитных козырьках
  • освещение пространства для ног водителя и пассажира на переднем ряду
  • защита от защемления на всех стеклоподъемниках (в базе – лишь у водителя)
  • электроскладывание зеркал
  • цифровая приборка 12,25”
  • бесключевой доступ
  • боковые подушки безопасности

Комплектация Flagship

  • тормозные суппорты красного цвета
  • черные передние стойки и крыша
  • спойлер на задней двери
  • вертикальные светодиодные ДХО
  • подсветка в зеркалах
  • электропривод багажной двери
  • датчик дождя
  • передний парктроник
  • круговой обзор через камеры
  • беспроводная зарядка
  • кресла из экокожи с черными и красными вставками
  • электрорегулировки водительского сиденья
  • металлические накладки на педали
  • четырехканальный видеорегистратор
  • индивидуальное освещение для задних пассажиров
  • центральный подлокотник сзади
  • атмосферная подсветка
  • адаптивный круиз-контроль
  • автоматическая парковка
  • распознавание пешеходов, разметки и знаков
  • мониторинг слепых зон

Особая комплектация Exclusive

  • двухцветные легкосплавные дисками специального дизайна
  • эксклюзивный цвет кузова «лиловый перламутр».

Цены на новинку обещают объявить ближе к старту продаж, но его дату пока не уточняют.

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Geely

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За РулемИннокентий Кишкурно
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