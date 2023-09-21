Новый Geely Coolray едет в Россию – вот что о нем уже известно

Компания Geely представила российские комплектации нового кроссовера Coolray

Прежний Coolray теперь представлен в России полным аналогом из Белоруссии – Belgee X50. Но и новое поколение Coolray не обойдет РФ стороной – китайская марка объявила, в каких комплектациях к нам попадут эти машины. Напомним, новый Кулрей стал чуть длиннее (на 50 мм, до 4380 мм) и мощнее (147 л.с. вместо 141 л.с.) предшественника.

Крутящий момент к передним колесам передает безальтернативный 7-ступенчатый преселективный робот; можно выбирать режимы движения Sport, Comfort, Eco и Smart. Официальные дилеры предложат машины в комплектациях Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive.

Geely Coolray

Комплектация Comfort

светодиодные ДХО

указатели поворота в зеркалах

рейлинги на крыше

легкосплавные диски 17”

мультимедиа с экраном 12,3” с Apple CarPlay, 6 динамиков

USB-разъемы – 2 шт.

розетка 12В

отделка экокожей приборной панели и накладок дверей

подогрев всех сидений

регулировка водительского в шести направлениях, пассажирского – в четырех

складная задняя спинка 60:40

рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте

обогрев руля

обогрев форсунок омывателя и лобового стекла

регулировка передних ремней по высоте

задние воздуховоды «климата»

крепления isofix

электромеханический ручник с функцией AutoHold

система Start-Stop, запуск с кнопки и с брелока

круиз-контроль

датчик света

камера заднего вида и задний парктроник

фронтальные подушки, ABS+EBD, ESP

ассистенты при движении на склоне, антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении.

сигнализация, иммобилайзер, датчики температуры и давления в шинах

Комплектация Luxury

черные легкосплавные диски 18”

панорамная крыша с люком и электроприводом

подсветка перчаточного ящика и зеркал в солнцезащитных козырьках

освещение пространства для ног водителя и пассажира на переднем ряду

защита от защемления на всех стеклоподъемниках (в базе – лишь у водителя)

электроскладывание зеркал

цифровая приборка 12,25”

бесключевой доступ

боковые подушки безопасности

Комплектация Flagship

тормозные суппорты красного цвета

черные передние стойки и крыша

спойлер на задней двери

вертикальные светодиодные ДХО

подсветка в зеркалах

электропривод багажной двери

датчик дождя

передний парктроник

круговой обзор через камеры

беспроводная зарядка

кресла из экокожи с черными и красными вставками

электрорегулировки водительского сиденья

металлические накладки на педали

четырехканальный видеорегистратор

индивидуальное освещение для задних пассажиров

центральный подлокотник сзади

атмосферная подсветка

адаптивный круиз-контроль

автоматическая парковка

распознавание пешеходов, разметки и знаков

мониторинг слепых зон

Особая комплектация Exclusive

двухцветные легкосплавные дисками специального дизайна

эксклюзивный цвет кузова «лиловый перламутр».

Цены на новинку обещают объявить ближе к старту продаж, но его дату пока не уточняют.

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Фото: Geely