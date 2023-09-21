Самокатчиков обяжут сдавать экзамены по ПДД

Михаил Делягин предложил обязать пользователей самокатов получать права

Зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин написал письмо на имя Михаила Мишустина, в котором предложил обязать всех пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен по ПДД.

СИМ становятся все больше популярны у широких слоев населения, но остаются вне зоны правового регулирования. Устройств на дорогах все больше, это ведет к конфликтам, авариям, ранениям и даже гибели людей.

«Причины этого — аварийное вождение, хулиганство, бегство с места аварии без оказания помощи пострадавшим, которые, как правило, создают владельцы личных СИМ, так как курьеры и даже арендаторы понимают, что в случае аварии с их участием им не удастся сохранить анонимность и стараются вести себя аккуратно», — поясняет он.

Поэтому парламентарий считает, что нужно обязать для допуска к управлению СИМ сдавать экзамены на знание правил и выдавать соответствующий документ. Кроме того, в КоАП нужно ввести раздел со штрафами за нарушения ПДД водителями СИМ.

Каждому электросамокату или подобному устройству нужно присваивать госномер, все они должны быть внесены в специальный реестр, а нарушения на СИМ должны фиксироваться камерами.

Дискуссия о необходимости более строгого регулирования для элекросамокатов ведется уже не первый день. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже проводит анонимный опрос на своем ТГ-канале, как лучше поступить с электросамокатами?

Результаты показывают, что 49% поддерживают полный запрет электросамокатов по аналогии с рядом европейских государств, а еще 41% за то, чтобы ужесточить требования к их водителям: ввести штрафы, обязательное ВУ и т. д. Только 10% проголосовали за то, чтобы оставить все, как есть.

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Источник: «Известия» и Telegram/Вячеслав Володин

Фото: Кирилл Зыков/АГН "Москва"