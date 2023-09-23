Еще один седан готов подвинуть Toyota Camry на рынке

Voyah Zhuiguang PHEV: новый премиальный гибридный седан с запасом хода 1227 км

Zhuiguang PHEV построен на платформе ESSA+SOA. Гибридный двигатель мощностью 136 кВт в паре с двумя дополнительными электродвигателями спереди и сзади, мощность которых 176 л. с. и 217 л. с. соответственно, обеспечивает запас хода на чисто электрической энергии 262 км по циклу CLTC. Общий запас хода составляет 1227 км.

Voyah Zhuiguang PHEV

Внешне Zhuiguang PHEV практически не отличается от ранее выпущенного электромобиля, отличительной чертой является передняя решетка, которая появилась из-за добавления ДВС. Основное отличие отражено на лицевой стороне.

Voyah Zhuiguang PHEV

Zhuiguang PHEV будет оснащен длинной панелью приборов, состоящей из трех экранов. Сиденья могут регулироваться электроникой и в стандартной комплектации оснащены подставками для ног, функциями вентиляции, обогрева и массажа.

Voyah Zhuiguang PHEV

Автомобиль будет представлен в этом месяце и станет конкурировать с такими моделями, как BYD Han, Nio ET7 и IM L7. Цена и сроки появления Voyah Zhuiguang PHEV будут объявлены позднее.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Voyah