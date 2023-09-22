Мы так и думали: китайцам все равно что выпускать – машины или смартфоны
Как заметил обозреватель «За рулем» в ходе недавнего тест-драйва Avatr 11, с некоторыми современными автомобилями удобнее взаимодействовать, имея смартфон определенной марки. В данном случае это был Huawei – бренд, поставляющий для Avatr программное обеспечение.
Штука в том, что пользователь просто попадает в знакомую среду: дисплей мультимедийки отображает графику и алгоритмы, весьма схожие с теми, что содержит ваш гаджет. Интересно, что именно этим обстоятельством воспользовался другой китайский производитель электромобилей – Nio.
В Nio решили, что попросту разработают и выпустят смартфон под своей маркой. Глава компании Уильям Ли на презентации новой фирменной трубки на платформе Android заявил, что смартфон купит как минимум половина владельцев электромобилей Nio.
А это немало: за свою короткую историю компания продала около 400 тысяч машин, а количество активных пользователей приложения Nio каждый день составляет примерно 600 тысяч человек.
Цены на смартфон Nio будут в диапазоне 900-1000 долларов США, что на 150 долларов дешевле аналогичных моделей Huawei, заметил Уильям Ли. Предзаказ в Китае уже открыт, доставлять телефоны начнут 28 сентября. А вот продажи за пределами КНР пока не планируются.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: CNBC
Фото: NIO
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен