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Мы так и думали: китайцам все равно что выпускать – машины или смартфоны

Китайский бренд электромобилей Nio показал смартфон на платформе Android

Как заметил обозреватель «За рулем» в ходе недавнего тест-драйва Avatr 11, с некоторыми современными автомобилями удобнее взаимодействовать, имея смартфон определенной марки. В данном случае это был Huawei – бренд, поставляющий для Avatr программное обеспечение.

Штука в том, что пользователь просто попадает в знакомую среду: дисплей мультимедийки отображает графику и алгоритмы, весьма схожие с теми, что содержит ваш гаджет. Интересно, что именно этим обстоятельством воспользовался другой китайский производитель электромобилей – Nio.

Презентация смартфона NIO на платформе Android
Презентация смартфона NIO на платформе Android
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«Китаец» вместо Camry – в чем сила нового седана Chery?

В Nio решили, что попросту разработают и выпустят смартфон под своей маркой. Глава компании Уильям Ли на презентации новой фирменной трубки на платформе Android заявил, что смартфон купит как минимум половина владельцев электромобилей Nio.

А это немало: за свою короткую историю компания продала около 400 тысяч машин, а количество активных пользователей приложения Nio каждый день составляет примерно 600 тысяч человек.

Цены на смартфон Nio будут в диапазоне 900-1000 долларов США, что на 150 долларов дешевле аналогичных моделей Huawei, заметил Уильям Ли. Предзаказ в Китае уже открыт, доставлять телефоны начнут 28 сентября. А вот продажи за пределами КНР пока не планируются.

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Источник: CNBC

Фото: NIO

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За РулемИннокентий Кишкурно
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