Этот КАМАЗ называли «чудо-машиной» Вот что он умел!

На видео показали редкий советский КАМАЗ-55113 с уникальной системой мультилифт

Доставка груза состоит из нескольких нюансов, которые всегда учитывают при проектировании грузовиков: объем перевозимого груза, скорость доставки... Есть и еще один компонент: время погрузочно-разгрузочных работ. Можно ли его сократить?

Задумавшись над этим в конце 1970-х, инженеры КАМАЗа на базе модели КАМАЗ-5511 разработали самосвал КАМАЗ-55113 со сменным кузовом – позднее такие системы начали называть мультилифт.

Самосвал получился очень интересный и однозначно признавался перспективным – в прессе тех лет его называли не иначе как «чудо-машина». Фишка была в том, что каждой такой машине «придавалось» несколько кузовов, которые заранее отправлялись на объект и загружались.

Водитель, приезжая на место, с помощью особой системы подъема быстро ставил кузов на машину – и уезжал, не тратя большое время на загрузку! Такая техника нашла бы применение в сельском хозяйстве, коммунальном секторе, строительном комплексе... Почему же мы не видим ее сейчас?

Виной тому – советская «буксующая» система постановки моделей на производство, помноженная на раздрай 1990-х... Но – обо всем по порядку. Смотрим видео об уникальном КАМАЗ-55113.

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Фото: скриншот видео Youtube