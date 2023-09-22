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Эти иномарки с пробегом вы сможете продать за 1 день

В Авито Авто составили рейтинг самых ликвидных иномарок за 9 месяцев 2023 года

Эксперты проанализировали, какие модели продавались быстрее всего через Авито Аукцион, сервис выкупа и продаж подержанных машин.

Был рассмотрен период с января по сентябрь 2023 года, а автомобили рассматривали в двух возрастных категориях: от года до 3 лет и от 4 до 6 лет.

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В среднем машины из эти двух списков продавали за 1 день и даже быстрее.

Топ-10 наиболее ликвидных машин в возрасте от 1 до 3 лет составили:

  • Haval Jolion – средняя цена 2 млн рублей
  • Kia Seltos – 2 265 000 руб.
  • Kia Rio – 1 625 000 руб.
  • Hyundai Solaris – 1,5 млн руб.
  • Hyundai Creta – 1 920 000 руб.
  • Chery Tiggo 7 Pro – 2 055 000 руб.
  • Skoda Rapid – 1 550 000 руб.
  • Toyota Camry – 3 080 000 руб.
  • Kia K5 – 2 385 000 руб.
  • Toyota RAV4 – 3 306 000 рублей.

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В десятку машин с пробегом возрастом от 4 до 6 лет вошли:

  • Mitsubishi Outlander – средняя цена 1 993 000 руб.
  • Kia Rio – 1 200 000 руб.
  • Hyundai Solaris - 1,1 млн руб.
  • Hyundai Creta – 1,6 млн руб.
  • Volkswagen Polo – 1 млн руб.
  • Renault Duster – 1,3 млн руб.
  • Kia Sportage – 2 млн руб.
  • Volkswagen Tiguan – 2 166 000 руб.
  • Renault Kaptur – 1 404 000 руб.
  • Kia Optima – 1 669 000 рублей.

Интересно, что в обоих списках превалируют азиатские марки Kia и Hyundai.

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Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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