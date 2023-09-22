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КАМАЗ и МАЗ: эти грузовики станут одинаковыми!

Программа совместного использования компонентов будет запущена для КАМАЗа и МАЗа

Сближение российского и белорусского гигантов грузового автопрома обсуждалось не раз: например, альянс заводов рассматривался еще в 2014 году, а уже после начала нынешнего кризиса состоялся официальный разговор о кооперации по производству и импортозамещению. Именно эта история сейчас получила развитие.

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Пресс-службы обоих предприятий практически синхронно сообщили о визите делегации МАЗа в Набережные Челны, на КАМАЗ. Известно, что белорусские гости ознакомились с производством челнинских двигателей, коробок передач, мостов, кабин, а также со сборочным конвейером. Завершился визит посещением Научно-технического центра КАМАЗа.

Именно там состоялись переговоры по реализации совместной программы освоения импортозамещающих компонентов, систем и материалов. Предполагается, что эти элементы станут унифицированными для грузовиков двух марок – КАМАЗ и МАЗ.

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Фото: КАМАЗ, МАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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