КАМАЗ и МАЗ: эти грузовики станут одинаковыми!
Сближение российского и белорусского гигантов грузового автопрома обсуждалось не раз: например, альянс заводов рассматривался еще в 2014 году, а уже после начала нынешнего кризиса состоялся официальный разговор о кооперации по производству и импортозамещению. Именно эта история сейчас получила развитие.
Пресс-службы обоих предприятий практически синхронно сообщили о визите делегации МАЗа в Набережные Челны, на КАМАЗ. Известно, что белорусские гости ознакомились с производством челнинских двигателей, коробок передач, мостов, кабин, а также со сборочным конвейером. Завершился визит посещением Научно-технического центра КАМАЗа.
Именно там состоялись переговоры по реализации совместной программы освоения импортозамещающих компонентов, систем и материалов. Предполагается, что эти элементы станут унифицированными для грузовиков двух марок – КАМАЗ и МАЗ.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото: КАМАЗ, МАЗ
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен