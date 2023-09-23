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Chrysler отметил юбилей придуманного им кузова

В честь 40-летия минивэнов Chrysler представил Pacifica нового поколения

Минивэн как кузов автомобиля обязан своим появлением фирме Chrysler. Первый минивэн был выпущен Chrysler 2 ноября 1983 года на сборочном заводе Windsor в Онтарио, Канада. С тех пор было выпущено 15 миллионов минивэнов Chrysler и Stellantis.

Chrysler Pacifica 2024
Chrysler Pacifica 2024

В 2024 году модельный ряд Pacifica получит несколько обновлений и новый цвет салона Sepia, а также два новых цвета кузова - Red Hot и Baltic Grey.

Chrysler Pacifica 2024
Chrysler Pacifica 2024
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Что важно, две новые модели буду добавлены в линейку подключаемых модулей Pacifica Hybrid Pacifica Hybrid Select и Pacifica Hybrid Pinnacle.

Pacifica 2024 года встроили в платформу Uconnect 5 функцию экстренных оповещений транспортных средств (EVAS). Также были внедрены такие системы как Stow and Go и Uconnect Theater.

Интерьер Chrysler Pacifica 2024
Интерьер Chrysler Pacifica 2024

Недавно Chrysler отметила выпуск 100-тысячного подключаемого гибрида Chrysler Pacifica, который остается единственным в своем сегменте.

Источник: Motor1

Фото: Chrysler

Chrysler Pacifica 2024
Chrysler Pacifica 2024
Интерьер Chrysler Pacifica 2024

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За РулемЛежнин Роман
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