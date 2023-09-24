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Можно ли добыть нефть из старых шин? Решили проверить

«Гараж-54» провел эксперимент по выпариванию из старых шин горючих фракций

Блогеры ютуб-канала «Гараж-54» задались вопросом: куда девать старые шины? И решили воспользоваться советами знатоков, которые утверждали, что с помощью пиролизной переработки можно добыть из изношенных покрышек топливо и газ.

Для начала сварили специальный аппарат. Замысел был такой: в бочке покрышки будут нагреваться, пары пойдут по трубе, а жидкость будет накапливаться в трех отстойниках.

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Что получилось в итоге, смотрите на видео. Жидкость вышла действительно очень горючая и для котлов она точно подходит. Что касается использования в автомобилях, скорее всего, ее нужно хорошенько очистить, прежде чем она попадет в двигатель. Но этим блогеры собираются заняться в следующем эксперименте.

Нас пугают возможным дефицитом топлива. Начинать бояться?

Из комментариев пользователей:

@vesn8755: «Офигенно) Теперь с этой «нефтью» можно столько контента придумать, жду продолжения. Только вот что же с экологичностью данной системы? Неужели все вредные «резиновые» вещества перерабатываются, и не будет ли при изготовлении и сгорании данной смеси вреда больше, чем при сгорании обычного топлива?»

@user-mo6nu8yf3q: «Первое что нужно сделать - дать отстояться 2-3дня, потом самые легкие фракции прогнать еще раз через этот чудо-аппарат. Тогда должно получиться более-менее чистое топливо».

@user-mk5vj1zi4s: «Актуальная тема с нынешними ценами на бензин!»

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube

В помощь военным водителям...

«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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