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Владельцы этих машин стараются «держать марку»

Россияне при покупке нового автомобиля часто выбирают тот же бренд

На какие автомобили пересаживаются россияне при продаже своих авто, выяснила Группа «Ренессанс страхование», основываясь на своей статистике начиная с июня 2022 года.

Автовладельцы пытаются сохранить если не бренд, то хотя бы страну производителя. Самыми преданными оказались владельцы немецких машин.

Те, кто до февраля 2022 года покупали BMW, в 41% случаев и сейчас приобрели автомобиль той же марки, правда, завезенный альтернативным путем. Еще 24% прежних владельцев BMW пересели на автомобиль другой немецкой марки, попроще.

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К бренду Audi сохранили привязанность 35,5% владельцев, еще 26,8% купили более бюджетного «немца». Mercedes-Benz повторно покупают 24,4% владельцев таких машин, 28,9% выбрали более доступную немецкую марку.

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Владельцы Subaru в 45,5% случаев вновь покупают Субару.

Максимальную лояльность проявляют владельцы Chery (53,6% плюс 7% пересевших на другие китайские марки) и Geely (47,2% и еще 25%, выбравших иных «китайцев»).

Сохраняют лояльность автовладельцы и к бюджетным ранее Renault, Kia, Hyundai. Их повторно покупают 30% бывших владельцев, несмотря на то что их обслуживание сейчас обходится совсем не дешево.

А вот среди владельцев Infinity, Peugeot, Jeep, Ford и Jaguar менее 10% стремятся приобрести их повторно.

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Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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