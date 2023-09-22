На дорогах замечен рестайлинговый Hyundai Tucson
На этот раз Hyundai будет более консервативным в плане изменений.
В тестовом авто под тяжелым камуфляжем спереди проглядывают новые детали переднего бампера, решетки радиатора и фар.
Обновленный Hyundai Tucson сфотографировали возле научно-исследовательского центра Hyundai-Kia.
В плане технического оснащения специалисты не рассчитывают на большие изменения по сравнению с текущей версией. Ожидается небольшая доработка двигателей, чтобы сделать их более эффективными, и, вероятно, добавят аккумуляторную батарею более высокой плотности для увеличения запаса хода на электротяге в варианте PHEV.
Еще одним подтвержденным изменением является отказ от коробки передач DCT в пользу 8-ступенчатого автомата.
Что касается салона, здесь Hyundai применит ту же систему изогнутого стекла третьего экрана, как у выпущенных недавно Kona или Santa Fe, а также новейшие функции безопасности. Появится в автомобиле и новый руль в стиле Санта Фе.
Обновленный кроссовер ожидают не ранее лета следующего года в Южной Корее, а версии для Европы и США появятся к концу 2024 года.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: KCB
Фото: thekoreancarblog.com
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен