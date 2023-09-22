На дорогах замечен рестайлинговый Hyundai Tucson

Hyundai уже готовит фейслифтинг Tucson, который обновили совсем недавно, в 2020-м

На этот раз Hyundai будет более консервативным в плане изменений.

В тестовом авто под тяжелым камуфляжем спереди проглядывают новые детали переднего бампера, решетки радиатора и фар.

Обновленный Hyundai Tucson сфотографировали возле научно-исследовательского центра Hyundai-Kia.

Hyundai Tucson FL

В плане технического оснащения специалисты не рассчитывают на большие изменения по сравнению с текущей версией. Ожидается небольшая доработка двигателей, чтобы сделать их более эффективными, и, вероятно, добавят аккумуляторную батарею более высокой плотности для увеличения запаса хода на электротяге в варианте PHEV.

Еще одним подтвержденным изменением является отказ от коробки передач DCT в пользу 8-ступенчатого автомата.

Hyundai Tucson FL

Что касается салона, здесь Hyundai применит ту же систему изогнутого стекла третьего экрана, как у выпущенных недавно Kona или Santa Fe, а также новейшие функции безопасности. Появится в автомобиле и новый руль в стиле Санта Фе.

Обновленный кроссовер ожидают не ранее лета следующего года в Южной Корее, а версии для Европы и США появятся к концу 2024 года.

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Источник: KCB

Фото: thekoreancarblog.com